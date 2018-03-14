Yüksek Tansiyon için önlem alınmadığında göz, kalp, beyin gibi hayati organlar zarar görebilir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Aslan, yüksek tansiyondan korunmanın 10 yolunu açıkladı.

Tansiyon hastalarının mutlaka doktor kontrolü altında olması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aslan, “Yüksek tansiyon ile ilaçlar dışında yaşam biçiminizi ve beslenme tarzınızı değiştirerek de mücadele edebilirsiniz” diye konuştu.



“SODYUM ALIMINI AZALTIN VE BESLENMENİZE DİKKAT EDİN”



Sodyum alımının azaltılması, beslenme alışkanlıklarına özen gösterilmesi ve Akdeniz diyeti uygulanmasının önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Serkan Aslan, “Fazla tuz kullanımı vücudumuzda sıvı birikimine ve yüksek tansiyona neden olabilir. Yüksek tansiyon sorunları yaşıyorsanız sodyum içeren tuz alımını azaltmanız veya tamamen kesmeniz gerekir. İşlenmiş gıdalar yerine taze otlar veya baharatlar denemenizi öneririz. Zeytin, keten tohumu gibi ürünlerin yanında Akdeniz beslenme düzeninde meyveler, sebzeler, deniz ürünleri gibi sağlıklı besinler bulunur. Düşük tahıl tüketimi ile birlikte Omega-3 yağlarını barındıran bu besinler, birey için idealdirler. Ek olarak sarımsak, ıspanak, ay çekirdeği, muz, domates, brokoli, kavun, kereviz, limon ve nar suyu, kuru kayısı, yoğurt gibi besinler de tansiyonun düşürülmesinde etkili olduğu bilinmektedir” dedi.



“SİYAH ÇİKOLATA TÜKETİN, ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETMEYİN”



Siyah çikolata ve kakao tüketilmesini, şeker ve rafine karbonhidratların ise tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Aslan, “Siyah çikolata ve kakao tozu, kan damarlarını rahatlatmaya, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bitki bileşiklerini içerir. Bu özelliklerinden dolayı da tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. Şeker ve rafine karbonhidratları kesin çünkü işlenmiş şeker tüketimi gerçekleştirmek, şeker hastalığına neden olabileceği gibi kalbin fonksiyonlarına da etki eder ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Bu nedenle şekerden olabildiğince uzak durulması gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.