'Yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız'

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Beşiktaş maçı hakkında, "5-0 avantaj gibi gözükse de yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, ilk maçta alınan skoru düşünmeden mücadele edeceklerini söyledi.

Heynckes, Vodafone Park'ta düzenlenen ve öğrencisi Thomas Müller'in de katıldığı basın toplantısında yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uluslararası arenada milli takımlarıyla önemli maçlara çıkmış çok tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten Heynckes, "Uluslararası arenada milli takımlarıyla önemli maçlara çıkmış olan çok tecrübeli oyuncularımız var. İlk maçtaki 5-0'lık skor avantaj gibi gözükse de yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız. Oyuncularım bunu biliyor. İlk maçta alınan sonucu düşünmemelisiniz. Takımım bu durumu düşünecek kadar profesyonel." diye konuştu.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'taki atmosferi heyecanla beklediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Futbol dünyasındakiler için çok iyi bir atmosferde futbol oynamak büyük önem arz eder. Taraftar bu oyunun en büyük parçasıdır. Yarın bizi takımıyla birlikte nefes alan taraftar topluluğu bekleyecektir. Takımı ile doğru kamçılayan bir taraftar topluluğu olacaktır. Bu müthiş bir şey. Taraftar olmazsa duygusuz bir futbol ortaya çıkar. Biz de heyecanla atmosferi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN OYUNCULARIMA AYNI SEVİYEDE GÜVENİYORUM"

Deneyimli teknik adam, Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in İstanbul'a getirilmemesine yönelik bir soru üzerine, "Robben'in yarın oynaması gerekseydi oynardı. Tedbirli davranmayı tercih ediyorum. Sakatlığının nüksetmesini istemiyorum. Burada 20 üst düzey oyuncuyla bulunuyoruz. Bu oyuncuların kadroda bulunmasının sebebi var. Ben bütün oyuncularıma aynı seviyede güveniyorum. Benim için bir tane 11 yoktur. Rakibe ve oyuncuların form durumuna göre değişebilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında galip gelmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11 maç üst üste kazanan teknik direktör olacağı hatırlatılan Alman teknik adam, "Benim futbolculuğumda rekorlar konuşulmazdı. Bundesliga'da 10, 11 hafta üst üste gol atmışım, bunu Robert Lewandowski gol attıktan sonra öğrendim. Bana çok fazla bir şey ifade etmiyor, önemli olan takımın maçı kazanması, iyi bir maç ortaya koymamız, stada gelenlere keyifli bir maç sunmamız. Benim için öncelikli olanlar bunlar, rekorlar değil." yorumunu yaptı.

Heynckes, oyunlarını hala geliştirebileceklerini düşündüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nin beklentileri yüksektir. Bundesliga'yı domine edebilirsiniz. Bütün maçlarımızı ciddiyetle oynuyoruz, ağır antrenmanlar yapıyoruz. Ancak bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, defansif oyunu, pas oyununu, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Umut ediyorum ki yarın turu atlarız. En üst düzeyde rakiplerle karşılaştığımızda buna hazır olmalıyız. Oyuncularımın çabalarından memnunum. Takım oyununu geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

MÜLLER: RAKİBİN İNANCININ DOĞMASINA SEBEP VERECEK HATALAR YAPMAK İSTEMİYORUZ

Alman futbolcu Thomas Müller ise Vodafone Park'ın atmosferini çok duyduklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Yarın bizim için özel bir maç olacak. Stadın ne kadar büyük namının olduğunu biliyoruz. Bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak bu aşamada herhangi bir hataya izin vermememiz gerekiyor. Maçı 0-0 başlıyormuş gibi değerlendiriyoruz. Başlama vuruşu ile birlikte rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz. Cesur oynamak ve ilk maçtaki performansı yakalamak istiyoruz."

Müller, İstanbul'da kendini güvenli hissettiğini anlatarak, "Burada çekincem olmadı. Çok güvenli bir ortam. Taraftarlar tarafından yürekten karşılandık. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık, olumlu duygularımız var. Buraya çalışmaya geldik, güzel atmosferi yaşamaya değil." şeklinde görüş belirtti.

BAYERN MÜNİH HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Alman ekibi yarın oynanacak maç öncesi son idmanını Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda Bayern Münihli futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaptı.



