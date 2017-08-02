Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
Şuranın üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren şura toplantısının bitmesinin ardından toplantıya katılan YAŞ üyeleri Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Şura'da alınan kararların, Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.