YTÜ'de robotlar yarışıyor

Robotların hünerlerini sergileyeceği "Yıldız Robocon" yarışması başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen "Yıldız Robocon" yarışmasının açılışı, Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Bu yıl 4.sü düzenlenen yarışma, elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileriyle birlikte robotiğe ilgi duyanları bir araya getirdi.



Yarışmada, "158 Mini Sumo", "78 Çizgi İzleyen", "15 Robocross", "8 Yangın Söndüren", "15 Labirent Çözen", "12 Serbest Kategori" ve "16 Yıldız Savaşları" robotu, 7 farklı kategoride yarışacak.



"Yıldız Savaşları" kategorisinde robotlar, arena içerisinde uzaktan kumanda ile kontrol edilen ateş püskürtme, testereyle parçalama, kaldırıp fırlatma gibi özel silahlarıyla savaşacak.



Yarışma, yarın yapılacak final mücadelesinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



