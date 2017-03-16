YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS

Yüksek Seçim Kurulu tarafından anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde 1 milyon 200 bin vatandaşa SMS, 920 bin kişiye elektronik posta gönderilecek.

Halk oylaması öncesinde YSK'nın internet sitesinden iletişim bilgilerini giren vatandaşlar, SMS ve elektronik postalarla bilgilendirilecek.



Bu kapsamda telefon bilgisini sisteme kaydeden 1 milyon 200 bin kişiye YSK tarafından SMS gönderilecek. Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alacak. Sisteme kaydını yaptıran kişilere bugünden 16 Nisan'daki halk oylamasına kadar üçer SMS atılacak.



Ayrıca 800 bini yurt içi, 120 bini yurt dışından olmak üzere e-posta adresini sisteme giren vatandaşlar da elektronik postalarla bilgilendirilecek. Elektronik postalarda oy kullanımına ilişkin bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlara hangi gümrük kapılarında oy kullanılabilecekleri, bulundukları ülkelerde hangi temsilciliklerde hangi tarihlerde oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerine ilişkin bilgiler iletilecek. Kamu spotları, eğitim filmleri de elektronik postalarda paylaşılan diğer içerikler olacak.



İLETİŞİM BİLGİLERİNİ YENİ GİRECEKLER DE YARARLANABİLECEK



Şu ana kadar 1 milyon 200 bin vatandaş telefon, 920 bin kişi e-posta adresini sisteme kaydederken, ilerleyen süreçte iletişim bilgilerini YSK'nın internet sitesinden sisteme girenler de bu bilgilendirmelerden faydalanabilecek.



Yüksek Seçim Kurulu, halk oylamasına kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılacak. Bu şekilde personelin bazı iş ve işlemlerde takvimin gerisinde kalmasının önüne geçilecek.



Kurul, oy verme günü sandık kurullarını da aynı yolla bilgilendirecek. Sandık kurullarının yemini, imza, mühür gibi önemli detaylar, vatandaşa oy kullandırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yönlendirilen SMS'lerle sandık kurulları görevlilerine iletilecek. SMS'ler sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık kurulları SMS'lerle gelen bilgileri ayrıca YSK'nın sisteminden kontrol edecek.