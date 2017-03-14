YSK seçmen sorgulama sistemi erişime açıldı!

16 Nisan Referandumu için geri sayım sürerken YSK bugün seçmen sorgulama sistemini hizmete açtı.

Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama işlemi ile vatandaşlar referandumda nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. YSK daha önce sandık bilgilerinin 14 Mart tarihinden sonra açıklanacağını duyurmuştu.



Seçmen sorgulama için ;



• Seçmen sorgulama için ilk olarak yapmanız gereken



https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine giriş yapmak olacaktır.



• Daha sonra ise karşınıza çıkacak olan sayfada ilk olarak yapmanız gereken nüfusun kayıtlı olduğu ili belirlemeniz olacaktır.



• Bir sonraki işlemde yani daha sonra ki adımda sizden girmenizi istenilen bilgi ise TC kimlik numaranızdır.



• Daha sonra ise nüfus cüzdanınızda yer alan sıra numaranızı sıra no yazan alana girmeniz gerekmektedir.



• Tüm bu işlemleri yerine getirdikten sonra son olarak resim doğrulama yazan bölümün yanında yer alan harf ve rakamları yine aynı kısmın altında yer alan kutucuğa eksiksiz girdikten sonra sorgulamanızı yapabilirsiniz.