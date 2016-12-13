YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve fonlayarak ateşle oynuyoruz

Washington merkezli Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Coffey, "YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve fonlayarak ateşle oynuyoruz." dedi.

ABD'nin başkenti Washington merkezli Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, yaptığı açıklamada, Barack Obama yönetiminin Suriye ve PYD politikalarını eleştirdi.



ABD'nin, Suriye'deki iç savaşta DEAŞ'ı yenmekten başka bir amaç gütmemesi gerektiğini vurgulayan Coffey, "DEAŞ'la nasıl savaşacağımız konusunda daha akıllı hareket etmeliyiz. YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve fonlayarak ateşle oynuyoruz." ifadelerini kullandı.



"YPG'NİN GERÇEK İDEOLOJİSİ BİLİNMİYOR"



Amerikan halkının büyük bölümünün (terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı) PYD'nin ve onun silahlı kolu YPG'nin gerçek ideolojisinden haberdar olmadığını anlatan Coffey, "Tek bir Amerikan askerinin hayatının veya bir vergi mükellefinin vergisinin onlar için riske edildiği bilinse büyük bir öfke doğar." değerlendirmesini yaptı.



ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kurumsal bir yapıda olduğuna dikkati çeken Coffey, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye karşı terör saldırıları düzenleyen ve ABD yönetimi tarafından 'terörist örgüt' olarak tanımlanan PKK ile bağlantıları olan komünist grupları desteklememeliyiz." açıklamasında bulundu.



"PENTAGON'UN PYD'Yİ SİLAHLANDIRMASI İNANILIR GİBİ DEĞİL"



ABD Savunma Bakanlığının, Suriye'deki CIA destekli gruplarla savaşan PYD'yi silahlandırması ve eğitmesi konusunda "İnanılır gibi değil." ifadesini kullanan Coffey, "Bundan dolayı Trump yönetimi, ABD'nin PYD'ye desteğini hemen kesmelidir." diye konuştu.



Coffey, ABD'nin özellikle terör bağlantısı bulunan gruplarla ilişki içinde olamayacağını vurguladı.



Ayrıca ABD'deki bazı karar alıcıların ve yorumcuların PYD, PKK ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki farkları tam olarak bilmediklerini savunan Coffey, "ABD, IKBY'yi destekleyebilir ancak terör bağlantılı diğer Kürt gruplara destek vermemelidir." dedi.



Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa ilişkin önceliğini bu ülkeye asker göndermemek olarak belirleyen Obama yönetiminin, DEAŞ'la mücadele kapsamında sırtını PYD'ye dayadığı ve yeni başkan seçilen Donald Trump'a kötü bir Suriye politikası mirası bıraktığı değerlendirmesi yapılıyor.



ABD'nin, PYD'nin silahlı kolu YPG'nin büyük ortak olduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) önemli ölçüde silah ve mühimmat desteği vermesi, Türkiye'nin bu konudaki ulusal güvenlik hassasiyetlerine yeterince kulak vermediği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: AA