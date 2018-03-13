YPG/PKK Afrin'de de çocukları kaçırıp savaşa zorladı

Teröristlere ait fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarındaki fotoğraflarla belgelenen YPG/PKK'nın çocuk savaşçıları, bugüne kadar yayınlanan birçok uluslararası raporda da yer alıyor.

Teröristlere ait fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarındaki fotoğraflarla belgelenen YPG/PKK'nın çocuk savaşçıları, bugüne kadar yayınlanan birçok uluslararası raporda da yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 22 Aralık 2016 tarihli raporunda, PKK'nın Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak kullandığı 29 olayın saptandığı belirtilirken BM raporlarında ise YPG'nin Afrin ve Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocukları örgüte eleman olarak aldığı aktarılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, PKK'nın yıllardır başvurduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çocuk yaştaki kişileri kaçırarak savaştırma eylemleri, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinde yine uygulanıyor.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, önceki günlerde bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelenmişti.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koymuş, 13-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunmuştu.

Terör örgütünün fotoğraf ve görüntülerle belgelenen çocuk savaşçıları, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporlarında ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün çeşitli raporlarında da kapsamlı bir şekilde anlatılıyor.

Onca karara rağmen terör örgütü, hukuksuzluğunu sürdürmeye devam ediyor. Terör örgütünün ailelerinden kopararak zorla savaştırdığı çocuklar, uluslararası raporlarla belgelenmesine rağmen dünya devletleri ise sessizliğini koruyor.

Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusunda ABD'nin Temmuz 2015'te yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda, Kürt kökenli çocukların kaçırıldığı veya PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmişti.

ABD'nin Haziran 2016'da yayınladığı aynı raporda, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmişti. Mayıs 2015’te YPG ve YPJ'nin sözde Afrin kantonunda 18 yaş ve üstü kişiler için meşru müdafaa çağrısı yaptığı dile getirilmiş ancak Nisan 2015'te 16 yaşında bir kız çocuğunun ailesinin itirazlarına rağmen YPG tarafından örgüt bünyesine zorla alındığına dikkat çekilmişti.

ÇOCUKLARI KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMLERİ ABD RAPORUNDA

ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporlarının Türkiye'ye yer verilen kısmında, terör örgütü PKK’nın geçmişte düzenli olarak çocukları aldığı ancak PKK’lı çocuk savaşçıların sayısının bilinmediği ifade edilmişti.

Raporda, PKK’nın gençleri kaçırma ve örgüte eleman olarak temin etme eylemlerini devam ettirdiği belirtilmiş, hatta kaçırılanların ailelerinin, örgütün çocuklarını bırakması için çok sayıda protesto düzenlediklerine yer verilmişti.

Uluslararası hukukun, savaş durumunda çocukların kullanılmasını yasaklamasına karşın, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, YPG’nin Afrin ve Haseke’de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği aktarılıyor.

15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu'nda ise Suriye’de 14-17 yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarının Haseke bölgesinde Kürt silahlı gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiği, ayrıca bilgi ve askeri teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları naklediliyor.