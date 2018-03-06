Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkildi
Yozgat'ta sağanak yağış ve dolu, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.
Yozgat'ta sağanak yağış ve dolu, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.
Yağmur sularının Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda rögar kapaklarını tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ve karayolları ekiplerinin iş makineleriyle karayolundaki suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.