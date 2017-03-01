Yörük çocuklarının zorlu okul yolculuğu

Mersin'de konaklayan Sarıkeçili Yörüklerinin eğitim çağındaki çocukları, okullarına devam edebilmek için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Türkiye'nin son konargöçer Yörükleri olan Sarıkeçililer'in çocukları, konakladıkları Mersin'de okullarına devam edebilmek için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor.



Sabahın erken saatlerinde uyanan Yörük çocukları, anneleri tarafından kıl çadırda hazırlanan sofrada kahvaltı yapıyor. Aydıncık ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaldıkları bölgeden okula gitmek için yola koyulan çocukları zor bir süreç bekliyor.



Bölgede çadır kuran 11 Yörük ailenin 6-13 yaş arasındaki 14 çocuğu, yürüyerek ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre, servise bindikten sonra da 7 kilometre yol katederek ulaştıkları okulda eğitim alabiliyor.



Okuldan sonra aynı yolları kullanarak kaldıkları bölgedeki kıl çadırlara dönen Yörük çocukları, sürü içindeki keçi ve oğlakların beslenmeleri için aile bireylerine yardımcı olurken, bir taraftan da öğretmenleri tarafından kendilerine verilen ödevleri yapmaya çalışıyor.



Kıl çadırda en fazla 5 kişi yaşayan Yörük bir aile, konakladıkları bölgede yaklaşık 800 keçi güdüyor. Yetişkinler, keçileri gruplar halinde otlattığı için çocuklarına ödevlerini yaparken çok fazla yardımcı olamıyor.