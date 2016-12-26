Yolu kapanan köylerdeki hamilelere 'anne oteli' çare oldu

Hakkari'de kadınların doğum öncesinde kışın kapanan yollar nedeniyle mağdur olmaması için oluşturulan "anne oteli"nden şu ana kadar 907 kadın yararlandı.

Hakkari'de, kadınların doğum öncesinde kışın kapanan yollar nedeniyle mağdur olmaması için oluşturulan "anne oteli"nden şimdiye kadar 907 kadın yaralandı.



Hakkari Devlet Hastanesi bünyesinde 2008 yılında 2 yataklı kurulan "anne oteli"nin yatak sayısı 8'e çıkarıldı. Anne oteli, kışın kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu evlerine gidip gelmekte sıkıntı yaşayan anne adaylarını ağırlıyor.



Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve anne otelinde müşahede altında tutulan kadınlar, doğumlarını risksiz şekilde yapma imkanına kavuşuyor.



Şimdiye kadar 907 kadının yararlandığı anne otelinde, yeni doğum yapmış ancak bebeğinin tedavi olması gereken anneler de kalabiliyor.



"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR"



Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Seda Baştürk, il merkezi ve ulaşımın zor sağlandığı köylerde hamile kadınlara müdahalede geç kalınmaması için böyle bir proje başlatıldığını söyledi.



Erken müdahalenin hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtardığını belirten Baştürk, şöyle konuştu:



"İlimizin içinde bulunduğu iklim ve coğrafi konumu göz önüne alındığında, özellikle içerisinde bulunduğumuz kış aylarında hamile kadınların doğumdan önce hastanemizde misafir etmek istiyoruz. Buradaki amaç, doğum süreci başladığı zaman vakit kaybetmeden gerekli müdahaleyi yapabilmektir. Hastalarımızı doğuma yakın süreçte hastanemize alarak takip etiğimiz zaman müdahaleye de geç kalmayacağımızı, hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtarabileceğimizi ve sıkıntıya sokmayacağımızı düşünüyoruz."



Doğum yaptıktan sonra anne otelinde kalan Leyla Bor ise kışın köy yolları kapandığı için kadınların gelip doğum yapmasının çok zor olduğunu anlattı.



Anne otelinde çok güzel odalar bulunduğunu ifade eden Bor, "Mesela ben 3 gündür buradayım. Çocuğuma daha yakınım. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Eve gidip geliyorduk ve çok zor oluyordu. Güzel hizmet olmuş, herkese teşekkür ediyorum." dedi.