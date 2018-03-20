Yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, yolda bulduğu 9 bin lirayı belediye görevlileri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Şehir merkezinde arkadaşları ile yürüyen Göknur Arslan, yerde para olduğunu fark etti. Parayı alan Arslan, bir süre çevrede sahibini aradı. Arslan, paranın sahibini bulamayınca Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve tutanakla parayı teslim etti.

Zabıta ekipleri de yaptıkları araştırmada, paranın Aslan Gül'e ait olduğunu belirledi. Belediyeye çağrılan Gül'e parası teslim edildi. Gül de zabıta ekipleri ve Arslan'a teşekkür etti.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, paranın sahibinin bulunmasına çok sevindiğini, kendisinin insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Parayı yerde görünce önce gerçek olmadığını düşündüğünü belirten Arslan, "Bu kadar parayı kimse düşürmez, diye düşünerek sahte olduğundan şüphelendim. Bunun üzerine çevredeki bir kuyumcuya sordum. Kuyumcu gerçek olduğunu söyleyince çevredekilere sordum ama kimse sahip çıkmadı. Bunun üzerine Belediye Zabıta Müdürlüğüne götürerek teslim ettim." dedi.

Gül ise borcunu yatırmak için bir bankadan 9 bin lira çekip diğer bankaya gitmek üzere yola çıktığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bankaya geldiğimde para cebimde yoktu. Aramaya başladım ama bulamadım. Üzüntülü şekilde eve döndüm. Bulunmasına çok sevindim çünkü borcumu ödeyecektim. Böyle dürüst ve duyarlı insanların olması beni hem sevindirdi hem de şaşırttı. Parayı bulan ve bana ulaştıran Göknur Hanım ile yardımcı olan zabıta ekiplerimize çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun."