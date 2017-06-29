Yolcu otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi

Tekirdağ'da, bir yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Tekirdağ'da, bir yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne'ye gittiği bildirilen yolcu otobüsünde, Ergene ilçesi yakınlarında yangın çıktı.



Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar olması dolayısıyla, polis ve jandarma bölgede önlem aldı.



Alınan önlemlerden sonra yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.