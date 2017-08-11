Yola tuzaklanan bombayı işçiler fark etti

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan patlayıcı, yol genişletme çalışması yapan işçiler tarafından tespit edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan patlayıcı, yol genişletme çalışması yapan işçiler tarafından fark edildi.



Alınan bilgiye göre, Siirt-Şırnak karayolunun Sıçan Dere mevkisinde karayolları ekiplerince yapılan yol genişletilmesi çalışması sırasında yola PKK'lı teröristlerce bomba tuzaklandığı belirlendi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.



