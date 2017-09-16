Yol olmadığı için evine ilkel teleferikle gidip geliyor

Rizeli engelli vatandaş Ahmet Kur, yol olmadığı ve patika yolu da kullanamadığı için evine ilkel yöntemlerle yapılan teleferikle ulaşım sağlıyor.

Rizeli engelli vatandaş Ahmet Kur, yol olmadığı ve patika yolu da kullanamadığı için evine ilkel yöntemlerle kurulan teleferikle gidip geliyor.



Çayeli ilçesine bağlı Hassadıklar Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Kur, yolu olmaması nedeniyle evine ulaşım için kurduğu 100 metre uzunluğunda ve 5 metre yükseklikteki ilkel teleferiği kullanıyor.



Ahmet Kur, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli olması nedeniyle ilkel teleferiği kullandığını söyledi.



Evine giden bir patika yol olduğunu ifade eden Kur, "Yol bozuk ve dik olduğu için yürüyemiyorum. 10 yıldır ilkel teleferikle eve gidip geliyorum." dedi.



Ahmet Kur, ilkel teleferiği kullanmanın tehlikeli olduğunu bildiğini de belirterek, "Buna mecburen biniyorum. Çünkü başka çarem yok. Olsa zaten binmem. Mecbur kaldıktan sonra biniyorsun. Yol olmadığı için teleferiğe binmek zorunda kalıyorum. İnip binerken korkuyorum. Ne zaman bir tehlike geleceğini bilmiyorum. Yine de bu tehlikeye rağmen biniyorum." diye konuştu.



Kur, evine giden bir yol yaptırabilmek için bir çok yere müracaat ettiğini, henüz bir sonuç alamadığını da sözlerine ekledi.