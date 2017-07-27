YÖKDİL Sınavının sonuçları açıklandı

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve ikincisi düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve ikincisi düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının sonuçları açıklandı.



YÖK tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenebilecek.



Sınavın sonuçlarına itirazlar, 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında YÖKDİL Sınavı kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecek.