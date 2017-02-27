YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

YÖK'ün koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapılacak YÖKDİL Sınavı'nın giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile ilk kez 5 Mart'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.



Mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyan YÖKDİL sınavının giriş belgeleri, "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden adayların erişimine açıldı.



YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuran adaylar, yabancı dil seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar katılacak.



5 Mart'ta 35 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayacak sınavın soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak. Sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.



Sınavda adaylara, çoktan seçmeli ve beş cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.



İLK OLARAK İNGİLİZCE DİLİNDE YAPILACAK



İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de uygulandığı gibi adayların sınavda, doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek.



Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek, yılda iki kez düzenlenecek.



Öte yandan mevcut YDS devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak.



YÖKDİL Sınavı'na toplam 92 bin 904 başvuru yapıldı.