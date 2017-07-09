YÖKDİL Sınavı sona erdi

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve ikinci kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sona erdi.

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan ve ikinci kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 30 ildeki 35 sınav merkezinde saat 09.30'da başladı ve adaylardan çoktan seçmeli 80 soruyu 180 dakikada yanıtlamaları istendi.

Değerlendirilme, 100 puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. Yanlış yanıtlar sınav sonucuna etki etmeyecek.

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak.

İLK AKADEMİK DİL SINAVI



Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.