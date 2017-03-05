YÖKDİL Sınavı sona erdi

İlk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tamamlandı.

Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan ve ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sona erdi.



YÖKDİL Sınavı, 30 ilde saat 09.30'da başladı.



Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.



Değerlendirilme, 100 puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. Yanlış yanıtlar sınav sonucuna etki etmeyecek.



Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak.



İLK SINAV AKADEMİK DİL SINAVI



Alana özgü ilk akademik dil sınavı YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.



YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlandı. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdi.



Sınava yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.