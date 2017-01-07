YÖK 'Sanayi Bursu' verecek

YÖK Başkanı Saraç, başlattıkları "102 Bin Projesi" ile asgari ücretin üzerinde burs verdiklerini belirterek, "Bir başka ilke daha imza atıp YÖK Sanayi Bursu vermeye başlayacağız. Hangi alanlarda vereceğimizi de sanayi belirleyecek." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Darbelerin Toplumsal Maliyeti" konulu panelde konuşan Prof. Dr. Yekta Saraç, darbenin iş ve akademik dünya tarafından ele alınmasının konunun daha iyi kavranmasını sağladığını dile getirdi.



Saraç, YÖK olarak, nitelik bilgi ve insana büyük önem verdiklerini, nitelikli bilginin üretilmesi için yeni düzenlemeler yaptıklarını vurgulayarak, nitelikli iş gücünün üretilmesi ve bunun da sanayiye aktarılması yönünde birtakım girişimleri olduğunu söyledi.



Üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye, endüstriye aktarılması noktasında girişimlerine dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti:



"102 Bin Projesi adında bir proje başlattık. Asgari ücretin üzerinde bir burs veriyoruz. Türkiye'nin öncelikli alanlarında ve özel sektörde de ihtiyaç duyulan alanları seçiyoruz. Bir taraftan akademiyi beslerken diğer taraftan da doktoralı insan ihtiyacı karşılanacak. Bir başka ilke daha imza atıp YÖK Sanayi Bursu vermeye başlayacağız. Hangi alanlarda vereceğimizi de sanayi belirleyecek. Buhranlı bir dönemden geçsek de ümitsizliğe kapılmamamız gerekiyor. Her bir kurum ve şahıs, üzerine düşen asli görevi yerine getirmelidir. YÖK olarak, bilginin daha nitelikli olmasına ve bilgi üretmeye odaklanmalıyız. Özel sektörün yatırımlarına devam etmesi lazım. Bizim bu iki şeyi nasıl entegre edeceğimize çalışmamız lazım. Türkiye'ye bu şekilde yararlı oluruz."