YÖK 'bin/bir doktora' hedefi için düğmeye bastı

"Türkiye'de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, öncelikli olarak belirlenen 100 alanda 2 bin öğrenciye aylık bin 500 lira "YÖK bursu" verilecek doktora programları ile üniversiteler açıklandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, öncelikli olarak belirlenen 100 alanda 2 bin öğrenciye aylık bin 500 lira "YÖK bursu" verilecek doktora programları ile üniversiteler açıklandı.



YÖK'ün kararı doğrultusunda belirlenen 53 üniversiteye doktora bursu başvurusu yapılabilecek.



YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki doktoralı insan sayısını artırmak için "100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı. Kalkınmış ülkelerde doktoralı insan sayısının yüksek olduğuna işaret eden Saraç, "Çin'de bin kişiye 2,2; Amerika'da bin kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde bin kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken Türkiye'de bu oranın bin kişiye 0,4 olarak belirlendiğini" söyledi.



"DOKTORA İÇİN BİN/BİR HEDEFİNİ KOYDUK"



Türkiye'nin kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltmek için doktoralı insan gücünün artırılması gerektiğinin altını çizen Saraç, "Biz de bu bağlamda 'Bin/bir' hedefini koyalım diyoruz. Yani bin kişiye bir doktoralı kişi. Buradaki maksadımız aslında endüstriye de sanayiye de bir doktoralı iş gücü, doktoralı insan gücü kazandırmak." dedi.



"100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi" kapsamında, Türkiye için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için yükseköğretim tarihinde ilk kez doktora bursu verileceğini söyleyen Saraç, dünyanın da üniversitelerden, ürettikleri bilginin kullanımında etkin rol oynamasını beklediğine işaret etti.



GELCEK 10 YIL İÇİN GÜÇLÜ NESİLLER YETİŞTİRME PROJESİ



Doktora programlarının gelişmesine ve bu programlara, mezun olan en parlak öğrencilerin katılabilmesine her zamankinden daha fazla emek harcayacaklarını belirten Saraç, şöyle devam etti:



"Bu düşünceyle 'Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi'ni başlatıyoruz. Bu öğrencileri 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile mali olarak destekleyeceğiz. Yani ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda, 2 bin öğrenci YÖK bursu ile Türkiye'nin güçlü üniversitelerinde doktora yapacak. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de öğrencilerin çalışmalarında gösterdiği başarıyı ve akademik performanslarını dikkate alarak, eğitimleri boyunca, özellikle araştırma kavramına yönelik olarak, kendilerine özgün olanaklar sunmaya çalışacağız."



100/2000 Projesi'ni "Türkiye'nin Projesi" olarak niteleyen Saraç, yeni YÖK olarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak bu büyük adımla gurur duyduklarını söyledi.



DOKTORA BURSU BAŞVURUSU YAPABİLECEK ÜNİVERSİTELER



YÖK'ün kararı doğrultusunda belirlenen doktora bursu başvurusu yapılabilecek 53 üniversite şunlar:



"Abant İzzet Baysal, Abdullah Gül, Afyon Kocatepe, Akdeniz, Anadolu, Ankara Sosyal Bilimler, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Teknik, Bülent Ecevit, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Düzce, Ege, Erciyes, Erzurum Teknik, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Galatasaray, Gazi, Gaziosmanpaşa, Gebze Teknik, Hacettepe, Harran, Hitit, İnönü, İskenderun, İstanbul Teknik, İstanbul, İzmir Katip Çelebi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Marmara, Mersin, Namık Kemal, Necmettin Erbakan, ODTÜ, Ömer Halisdemir, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, Trakya, Türk-Alman, Uludağ, Yalova, Yıldız Teknik."