YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Saraç yeniden seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve (c) fıkrası uyarınca, Prof. Dr. Saraç'ı yeniden seçtiği bildirildi.