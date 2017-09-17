YÖK Başkanı Saraç'tan Erbaş'a kutlama
YÖK Başkanı Saraç, Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Erbaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Ali Erbaş'ı kutladı.
Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Erbaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
YÖK Başkanı Saraç, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş'ı tebrik eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim." şeklinde paylaşımda bulundu.