YÖK Başkanı Saraç 'Beykoz'un Mozart'ı Yunus için devrede

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak ülkemizdeki genç yeteneklere, mevzuat çerçevesinde, elimizden geldiğince her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart ile aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'ın durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Anadolu Ajansı, "Beykoz'un Mozart'ı otizmli Yunus'un konservatuvar hayali" başlığıyla yayımladığı haberde, dünyaca ünlü sanatçı Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olan ve konservatuvarda eğitim alabilmenin hayallerini kuran otizmli Yunus Yazar'ın durumunu gündeme taşımıştı.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



"Otizmli Yunus Yazar'ın durumunun incelenmesini yetkili arkadaşlarımızdan istedim." bilgisini veren Saraç, "Öğrenci dostu yeni YÖK olarak ülkemizdeki genç yeteneklere mevzuat çerçevesinde elimizden geldiğince her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.



Güzel sanatlar lisesinden geçen yıl mezun olan Yunus Yazar, kendisinin ve benzer durumdaki yetenekli gençlerin üniversiteye girebilmesi için özellikle konservatuvar gibi yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere engelli öğrenci alımında, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) baraj uygulamasının kaldırılması talebinde bulunmuştu.



Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ve günde 7 saatini bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosunun başında geçiren Yunus'un hikayesini okuyan sanatçı Cem Yılmaz da genç yeteneğin yardım çığlığına duyarsız kalmayarak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gence destek olmak istediğini belirtmişti.