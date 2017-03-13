Meme kanseri riskini artırıyor

Bilim adamları, yoğurdun meme kanseri riskini azaltırken, krem ve çedar peynirlerinin artırdığını ortaya çıkardı.

Medical News Today'in haberine göre, ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü Kanser Önleme ve Kontrol Departmanından Dr. Susan McCann liderliğinde yürütülen çalışmada, meme kanseri teşhisi konulan bin 941 kadın ile sağlıklı bin 237 kadından aylık süt ürünleri tüketimlerine ilişkin anket sorularını yanıtlamaları istendi.



Sonuçlar, fazla süt ürünü tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 15 az olduğunu gösterdi.



Çalışmaya göre, yoğurdu fazla tüketen kadınlarda meme kanseri riski yüzde 39 oranında düşerken, çedar ve krem peynirlerini fazla tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 53 oranında artıyor.



Kanser Önleme ve Kontrol Departmanı Başkanı Dr. Christine Ambrosone, "Kadınların süt ürünleri tüketimleri arasındaki farklılıklar, meme kanseri ile ilişkili potansiyel risk faktörlerine ilişkin önemli, yeni bir anlayış sunuyor. Beslenmenin tüm kanserlerin yüzde 30'undan sorumlu olduğu düşünülürken, daha fazla araştırmanın, bu riski azaltmak amacıyla hangi gıdanın daha değerli olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.



Farklı besin maddelerini içeren süt ürünlerinin, riski artırarak ya da azaltarak kanseri etkileme kapasitesi bulunduğu kaydedilen haberde, 2017 yılında 40 bini ölümle sonuçlanacak 252 bin 710 yeni meme kanseri vakasına rastlanacağı tahmininde de bulunuldu.



Sonuçları Current Developments in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde 2003 ila 2014 yıllarında Roswell Park Veri Bankası'ndan elde edilen veriler incelendi.