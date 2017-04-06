Yiyeceklere ulaşmada engel tanımayan "Angel" ilgi odağı

Antalya Hayvanat Bahçesi'ne 6 ay önce getirilen ve kendisine atılan meyvelere ulaşabilmek için kafesine düşen dal parçalarını kullanan 3 yaşındaki şempanze "Angel", ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki "Angel" isimli şempanze, kendisine atılan yiyeceklere ulaşma konusundaki maharetiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



YİYECEKLERE ULAŞMADA ENGEL TANIMAYAN "ANGEL"



Kepez ilçesindeki 330 dönüm orman arazisinde yer alan ve 130'u aşkın türde bin 500'e yakın hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, ziyaretçilerden ilgi görüyor.



Çeşitli hayvanat bahçelerinden getirilen hayvanların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, doğada yaralı halde bulunan ya da yasa dışı yollarla evlerde beslendiği belirlenerek el konulan hayvanlar da hayvanat bahçesinde yer alıyor.



Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekimlerce kontrolleri, bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, ziyaretler için ayrılan bölümlere yerleştiriliyor. Yırtıcı hayvanların yanı sıra kanatlılar ve sürüngenlerin de yer aldığı hayvanat bahçesinde en büyük ilgiyi, birçok türün yer aldığı maymun kafesleri görüyor.



ALET YAPARAK MEYVELERE UZANIYOR



Yaklaşık 6 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince Alanya'dan getirilerek Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen ve ilk sahibi tarafından "Angel" ismi verilen 3 yaşındaki şempanze de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Güvenlik önlemleri dolayısıyla hayvanların çift sıra tel örgüyle korunduğu bahçede, ziyaretçilerin ilk tellerin arasından attığı meyvelere ikinci teller nedeniyle doğrudan ulaşamayan Angel, önce kafesine ağaçlardan düşen dal parçalarından uygun uzunlukta olanları deneyerek buluyor.



Yeterli uzunluktaki dal parçası ile meyveye ulaşmayı başaran Angel, parmaklıklara kadar çekmeye başardığı meyveyi iştahla yiyor. Angel'ın bu çabası, ziyaretçilerden de ilgi görüyor.