"Yıpranma payı tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sağlık Bakanlığının hazırladığı bir torba yasa var. Bu yasaya sağlık çalışanları için yıpranma payı konuluyor." dedi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yıpranma payı hakkında yetkililerden daha açıklayıcı cümleler beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanları için yıpranma payının programları içerisinde olduğunu ifade ettiğini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

“Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının hazırladığı bir torba yasa var. Bu yasaya sağlık çalışanları için yıpranma payı konuluyor. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Bu konu yakın zamanda Bakanlar Kuruluna gelecek, akabinde de inşallah Meclis gündemine alınacak. Temel beklentimiz yıpranma payının dar bir kesime yönelik değil, bütün sağlık çalışanlarına yönelik çıkmasıdır. Sağlık bir ekip işidir. Yataklı tedavi alanları çok tehlikeli alanlardır. Bu da 5510 sayılı kanunla tanımlanmıştır. O zaman oradaki memur, hizmetli ve hekimlerin tamamı yıpranma payı almalıdır diyoruz. Torba yasa Meclis gündemine geldiği zaman, komisyon görüşmelerinde sendika olarak görüşlerimizi, önerilerimizi ve çalışmalarımızı komisyon başkanıyla, bakanlıkla ve Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız. Yıpranma payının, içi dolu şekilde tüm çalışanlara en kısa zamanda verilmesinin mücadelesi içindeyiz.”

Sağlık çalışanlarının emeklilik maaşları

Memiş, sağlık çalışanlarının aldıkları ek ödemelerinin emekliliklerine yansıtılmadığını anımsatarak, emeklilikle alakalı da çalışmalar yapılacağının ifade edildiğini anlattı.

Daha önce de hekimlerin emekli maaşlarının artırılacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığına işaret eden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz sağlık çalışanlarının da bu kanun içerisine alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuyla alakalı da Sağlık Bakanımızla görüşerek teklifimizi sunduk. Yine kanun teklifi şeklinde de hazırlığımızı yapıp, kendilerine ilettik. Emekli maaşların artırılması noktasında da Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat gerçekten çok önemli. Bu konu Mecliste komisyona geldiğinde tüm çalışanları kapsaması noktasında ve onların gelecek kaygısı duymaması bakımından iyi bir emekli maaşı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Afrin'deki sağlık hizmetleri

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Memiş, Cerablus ve Bab’dakihastaneleri ziyaret etiğini, Bab’a 200 yataklı bir hastane yapıldığını vurguladı.

Memiş, Suriye’de gönüllü sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Şu anda Afrin sınırında sağlık çalışanlarımız ve UMKE ekiplerimiz, Mehmetçiğimize destek veriyor. İçerideki vatandaşların sağlık konularıyla alakalı, askeri sağlık çalışanlarımız ilgileniyor. İnşallah Afrin’de de Sağlık Bakanlığımız geniş bir sağlık taraması yapar. Aynı Cerablus’ta ve Bab’da olduğu gibi oraya da bir hastane yaparak, ülkemizdeki gönüllü hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görev yapması sağlanacaktır.”

Kaynak: Ajanslar