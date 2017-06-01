Yılmaz Vural takımına güveniyor

İlk geldiğim zaman, ligin sonlarına doğru bu takım toparlanır demiştim, çocuklar beni mahcup etmediler. Üstüne koya koya devam ettiler.

TFF 1. Lig play-off finalinde 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "İlk geldiğim zaman, ligin sonlarına doğru bu takım toparlanır demiştim, çocuklar beni mahcup etmediler. Üstüne koya koya devam ettiler." dedi.



Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016-2017 sezonunun son maçında, iki büyük camia Göztepe ve Eskişehirspor'un pazar günü karşılaşacağını söyledi. Herkesin müsabakanın sonucunu, dolayısıyla Süper Lig'e çıkacak ekibi merak ettiğini belirten Vural, şöyle konuştu:



"Biz tarafız, Göztepeliyiz, dolayısıyla tarafımız bize şunu diyor, kazanan biz olalım, takımımızın çoktandır özlemi olan Süper Lig hasretini bitirelim. Göztepe, 18 yıl önce yine Antalya'da Çaykur Rizespor karşısında kazanıp lige çıkmış; bir maç oynamış Hasan Çelik'in gol attığı. Yine Antalya'da oynanması garip bir tesadüf, bize moral veren bir durum. 33 bin kişilik bir stat, yarısı bizim yarısı Eskişehirsporluların olacak. Taraftarlar bazında bir tribün şovu izleyeceğiz. Saha içinde de iki deneyimli, iyi oyunculara sahip takımın heyecanlı 90 dakika, uzatmasıyla 120 dakika mücadelesi olacak ama sonucunda kazanan biz olmak istiyoruz."



Vural, iki takımın da Süper Lig'i hak ettiğini dile getirerek, "İlk geldiğim zaman, ligin sonlarına doğru bu takım toparlanır demiştim, çocuklar beni mahcup etmediler. Üstüne koya koya devam ettiler. Ben çocuklarıma çok inanıyorum, onların saha içindeki pratiklerinin bu işi kazanmaya yeteceği düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.



"DENİZLİ - VURAL KARŞILAŞMASI GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR"



Play-off final maçlarının nasıl oynandığına dair yeterli deneyiminin olduğunu anlatan Vural, şöyle devam etti:



"Olay, Mustafa Denizli-Yılmaz Vural karşılaşması gibi gösterilmek isteniyor. Hocam da oraya 23. haftada gitti, benden 3 maç fazla oynadı. Ben geldiğimde 26. haftaydı. Dolayısıyla biz takımları sonradan devraldık. O Alpay kardeşimden, ben Okan kardeşimden devraldım. Dolayısıyla tabii ki bu devirlerde farklı antrenör yapıları, farklı oynatma anlayışları kolay olmadı. Birbirimize alışmak, adapte olmak, istediğimiz oyunun sahada uygulamasını görmek hiç kolay olmadı."



Vural, Göztepe taraftarının kendilerine inandığını vurgulayarak, "Onların tavrı, onların maçlarda verdiği destek unutulacak gibi değil, çok önemli. İsyan marşı ile beraber buralara kadar geldik. Uzun yıllardan beri takımımızın başarıya hasret, Süper Lig'de olma hayalini gerçekleştirmek adına bir 90 dakikamız kaldı. Gönül istiyor ki kazanan biz olalım." diye konuştu.



"İZMİR'İN BU KONUDAKİ SEVİNCİNİ GÖRÜYOR GİBİ OLUYORUM"



Eskişehirspor'la 1994-1995'te play-off'ta mutlu sona ulaştıktan sonra Konya'dan Eskişehir'e araba konvoyuyla döndüklerini ve oradaki 300 bin kişilik kutlamayı hiç unutamadığını ifade eden Vural, şunları kaydetti:



"Şimdi inanıyorum ki, belki de Antalya'dan buraya yine biz çok zor geleceğiz. Biliyorum ki Allah nasip ederse yalnız Göztepe'nin değil tüm İzmir'in bu konudaki sevincini görüyor gibi oluyorum. Güzelyalı'nın pırıl pırıl meşalelerle aydınlanacağını biliyorum. İnanın şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Sabahlara kadar insanların orada bunu kutlayacaklarını düşünüyorum ve bu insanları bu duygudan mahrum etmek istemiyoruz."