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Yılın Yıldızları Ödülleri

Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerine verildi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü'nce 15. kez düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Törenin açılışında,YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, konuşma yaptı.
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Gündem 13 Ocak 2017 - 10:14

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