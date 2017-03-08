Yılın otomobili Peugeot 3008 seçildi

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve 87. kez kapılarını ziyaretçilerine açan Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Yılın Otomobili" Peugeot 3008 oldu.

Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 900 arabanın sergilendiği fuarda, oylama sonucu belirlenen ve 22 ülkeden 58 basın mensubu tarafından seçilen yılın otomobili, finale kalan diğer 6 arabayı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.



Peugeot'un SUV otomobillerinden olan 3008, tasarımı, teknolojisi ve teknik özellikleriyle ön plana çıktı.



Finale kalan diğer arabalar ise Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Nissan Micra, Toyota C-HR ve Volvo S90/V90 oldu.



Oylama sonucunda puan durumu ise şu şekilde oldu:



1- Peugeot 3008: 319 puan



2- Alfa Romeo Giulia: 296 puan



3- Mercedes-Benz E-Class: 197 puan



4- Volvo S90/V90: 172 puan



5- Citroen C3: 166 puan



6- Toyota C-HR: 165 puan



7- Nissan Micra: 135 puan



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Cenevre Otomobil Fuarı, 7-8 Mart tarihleri arasında basın mensuplarına açık olacak ve 9-19 Mart tarihleri arasında ise halka açık olarak devam edecek.



İki gün sürecek basın günlerinde 10 bin medya mensubunun ziyaret etmesi öngörülen fuara, yaklaşık 700 bin ziyaretçi bekleniyor.





