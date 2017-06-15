Yılın golünü Cenk Tosun attı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında 3-3 berabere biten maçta Benfica'ya attığı gol, UEFA'nın düzenlediği ankette yılın golü seçildi.

Vodafone Arena'da ilk yarısı Benfica'nın 3-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takım adına ilk golü kaydeden Cenk Tosun'un golü, yüzde 41'le en beğenilen gol oldu.



En iyi ikinci gol Juventuslu oyuncu Mario Mandzukic'in final müsabakasında Real Madrid'e attığı gol olurken, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Dinamo Kiev maçındaki golü ankette beşinci sırayı aldı.