FIFA yılın en iyileri ödülünde finale kalanlar belli oldu

FIFA, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, taraftarı ve golü kategorilerinde finale kalan adayları duyurdu.

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi futbolcuları adayları arasında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Lionel Messi ve Paris Saint-Germain'den (PSG) Neymar son üçe kaldı.



FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, taraftarı ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı yayımlandı.



En iyi erkek futbolcular kategorisinde Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Barcelona'dan Messi ve PSG'den Neymar finale kaldı.



En iyi erkek teknik direktörler arasında ise Juventus'tan Massimiliano Allegri, Chelsea'den Antonio Conte ve Real Madrid'den Zinedine Zidane aday gösterildi.



Yılın en iyi kalecileri arasında Juventus'un deneyimli ismi Gianluigi Buffon, Real Madridli Keylor Navas ve Bayern Münihli Manuel Neuer finalde yarışmaya hak kazandı.



En iyi FIFA taraftarı kategorisinde de Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, İskoç ekibi Celtic ve Danimarka'dan Kopenhag adaylar arasında yer aldı.



Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Venezuelalı Deyna Castellanos, ABD'li Carli Lloyd ve Hollandalı Lieke Martens oldu.



Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için ise Kevin-Prince Boateng, Alejandro Camargo, Deyna Castellanos, Moussa Dembele, Olivier Giroud, Aviles Hurtado, Mario Mandzukic, Oscarine Masuluke, Nemanja Matic ve Jordi Mboula yarışacak.



Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ekim'de yapılacak tören ile belli olacak.