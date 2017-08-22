Yıldırım'dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret

Başbakan Yıldırım, Osmanlı döneminden kalma el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba'alwie Camisi'ne ziyarette bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da Osmanlı döneminden kalma el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba'alwie Camisi'ni ziyaret etti.



Başbakan Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, camiye gelişlerinde yetkililerce karşılandı.



Soyu Osmanlı Devletine uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında yaptırılan camiyi gezen Yıldırım, İmam Syed Hassan al-Attas'tan camiye ilişkin bilgi aldı.



Yıldırım, üç kuşaktan bu yana aynı aileden gelen imamların görev yaptığı cami içindeki müzede bulunan Kur'an-ı Kerim koleksiyonunu inceledi.



Singapur'daki Türk vatandaşlarının da yoğun olarak tercih ettiği camide oluşturulan müzeye geçen Yıldırım, burada bulunan Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyla yakından ilgilendi.



Cami görevlileriyle fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, camideki müzeye, üzerinde hat sanatıyla "Bütün Müslümanlar kardeştir" yazan tablo hediye etti.



Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de eşlik etti.







6 ASIRLIK KUR'AN-I KERİM



Ba'alwie Camisi'ndeki müzede, 600 yıllık olduğu tahmin edilen Kur'an-ı Kerim ile İstanbul'da basılan ilk Kur'an-ı Kerim de bulunuyor.



İkinci Abdülhamid'in Singapur'a gönderdiği ve Malaycaya tercüme edilen Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in mührü, İkinci Abdülhamid tarafından gönderilen mektup açacağı, Osmanlı kılıçları, sikkeler ve ibrikler, camideki müze ve özel odada sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.



Singapurlu Müslümanların ilk ibadethanelerinden olan camide İkinci Abdülhamid sevgisi halen yaşatılıyor. Bu sevginin göstergesi olarak camideki müzede her yıl, padişahın ölüm yıl dönümünde, ruhu için Kur'an-ı Kerim okunuyor.



Ba'alwie Camisi'nin mihrap duvarı, 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca özel imal ettirilerek Singapur'a gönderilen İznik çinileriyle süslendi. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından görevlendirilen bir Türk usta ülkeye gelerek, çini kaplama işlemini tamamladı.



Camide, 2012 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen din görevlileri, ramazan ayı süresince görev yapıyor.