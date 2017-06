Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların, sevgi ve merhametin her türlü husumeti yok ettiği müstesna zamanlar olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam dünyasına, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.



Yıldırım, ramazanın vesile kıldığı kardeşlik ve yardımlaşma duygularını uzun asırlar boyu içine sindirmiş, bu atmosferi bütün hayata yaymayı başarmış köklü bir geleneğin mensupları olduklarını ifade etti.



Milletin, bu ramazan ayında da büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, fitre, sadaka ve zekatlarıyla yardıma muhtaç olanların elinden tuttuğunu, ekmeğini, suyunu ihtiyaç sahipleriyle paylaştığını kaydeden Yıldırım, "Sağlam manevi dinamiklere ve tarihi tecrübelere sahip olan milletimizin en belirgin vasfı güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olmasıdır. Farklılıkları zenginlik kabul eden ve daima hoşgörüyü ve adaleti esas alan milletimiz, bütün büyük badirelerden dayanışma ruhu ile geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE SORUMLULUK ÜSTLENMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"



Rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlarken, bir taraftan gönülleri birleştiren bayrama erişmenin sevincinin diğer taraftan da İslam aleminin içinde bulunduğu durumun hüznünün yaşandığını belirten Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



"Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce son bulmasını, bölgemizde ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzuluyor, bunun için dua ediyor ve gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan ülkemize gelen misafirlerimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin şefkat, merhamet, kardeşlik duygularıyla bağrına basan milletimize hassaten teşekkür ediyorum.



Küresel insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir. Demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, yükselen gücü ve birikimiyle bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan vatandaşlarının her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken diğer yandan bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarıyla sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir."



Yıldırım, bu duygu ve düşüncelerle aziz milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın bütün evlere, gönüllere, ülkeye, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur ve selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.