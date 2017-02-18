Yıldırım'dan Merkel'e Rakka çağrısı

Başbakan Yıldırım, "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinden, vatandaşlarla buluşması için Düsseldorf'a giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD-YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu, dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetimi, bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim." diye konuştu.



"PRENSİPTE ANLAŞILIRSA TAKTİK DESTEK VERECEĞİZ"



Rakka operasyonuna ilişkin Amerika'nın her halükarda bir planı olduğunu, bu planın nasıl uygulanacağının konuşulduğunu vurgulayan Yıldırım, "Amerika-Türkiye ile birlikte yerel güçlerle, sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada.... ABD'nin de Türkiye'nin de askeri varlığı olacak. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor." dedi.



Yıldırım, ABD'nin Rakka'ya YPG ile girmesi konusunda ise "Ümit ediyoruz öyle bir karar vermezler. Olursa ABD ile ilişkilerde ciddi sorun olur." dedi.