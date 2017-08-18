Başbakan Yıldırım, Alperen'in ailesine telefon

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutularak havasızlıktan vefat eden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesine taziyelerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutularak havasızlıktan vefat eden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesine taziyelerini iletti.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin ile telefonda konuşan Yıldırım, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bu konuda ihmali bulunanların gereken cezayı alması konusunda olayın takipçisi olacağını söyledi.