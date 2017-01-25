HDP Milletvekilleri Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı

Diyarbakır'da gözaltına alınan Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Vekiller ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti.



MAHKEME KARARINI VERDİ



HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardından serbest kaldı.



TAŞÇIER DE SERBEST



Öğlen saatlerinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.