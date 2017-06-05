Yıldırım, teknik direktör Denizli ile telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım, TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılar sonucu Göztepe'ye yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli'yi bügüne kadarki başarılarından dolayı tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılar sonucu Göztepe'ye yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi bügüne kadarki başarılarından dolayı tebrik etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Göztepe'nin Eskişehirspor karşısında penaltılar sonucu kazandığı ve Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiği final maçının ardından Denizli ile telefonda görüştü.



Yıldırım, Denizli'yi bugüne kadar elde ettiği başarılarından dolayı kutladı.