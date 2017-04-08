Yıldırım, Pence ile görüşmesinde 'güvenli bölge' konusunu vurguladı

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından verilen karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade ederek, ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini ve bu yolda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, dün gece ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü.



Yıldırım, görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından dün sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin stratejik ortağı ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını belirtti.



Başbakan Yıldırım ayrıca, bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladı.



ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etti.



Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Pence, Suriye'deki sınamalar karşısında iş birliğinin gelecek dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.



Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.