Başbakan Yıldırım, Musevi toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, New York'ta Musevi toplumu temsilcileri ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, New York'ta Musevi toplumu temsilcileri ile görüştü.



Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Başbakan Yıldırım, Musevi toplumunun önde gelen 12 temsilcisi ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.



Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da eşlik etti.