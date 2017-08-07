Başbakan Yıldırım, Miyasnikoviç ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Miyasnikoviç ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç ile görüşmesinde, Türkiye ile Belarus arasındaki siyasi ve parlamentolararası ilişkiler dahil tüm alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda ortak irade teyit edildi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Miyasnikoviç ile görüştü.



Görüşmede, Türkiye ile Belarus arasındaki siyasi ve parlamentolararası ilişkiler dahil tüm alanlarda işbirliğinin daha da gelişmesi, ekonomi, ticaret ve yatırım alanındaki karşılıklı teşviklerin artırılması konusunda ortak irade teyit edildi.



Konuk heyet, Türkiye ile Belarus arasındaki mükemmel seviyede seyreden ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirdi.