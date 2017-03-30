Yıldırım ile Tillerson DEAŞ ve FETÖ'yü görüştü

Başbakan Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabulünde DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ile FETÖ’yle mücadele konuları görüşüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.



Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.



GÜNDEMDE DEAŞ VE FETÖ VARDI



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki kabulünde ikili ve bölgesel konular görüşüldü.



DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabaların ele alındığı görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar gündeme geldi.



İKİLİ TEMASLARIN SÜRDÜRÜLMESİNDE MUTABIK KALINDI



Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel konularda yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.



Yönetim değişikliği sonrasında Türkiye'ye ABD'den yapılan ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.