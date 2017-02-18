Yıldırım ile Pence arasındaki kritik görüşme başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi başladı.

Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım ve Pence, basına tokalaşarak poz verdi.



Commerz Bank binasında gerçekleşen görüşme, TSİ 19.30'da başladı.



Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor.