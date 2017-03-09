"Yıl sonunda işsizliği yüzde 10'ların altına indireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik oranını yıl sonu itibarıyla mutlaka yüzde 10'ların altına indireceklerini belirterek, "Hedefimiz yüzde 9,5'li bir rakam ama ideal başarı hedefimiz yüzde 9'un altına indirebilmek." dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ederek bir süre basına kapalı görüşen Müezzinoğlu, daha sonra Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen "Çalışma hayatına yönelik uygulamaya konulan yeni teşvikler ve muhtelif sorunlar" konulu toplantıya katıldı.



Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'nın başından itibaren karşılaştığı terör saldırıları, Rusya ile uçak krizi, FETÖ'nün darbe girişimi gibi çok farklı oyun ve tuzakların dünyana hiçbir milletin kaldırabileceği olaylar olmadığını, mayası sağlam olan Türk milletinin cesareti, asaleti, ferasetiyle kaderine güçlü bir şekilde sahip çıktığını belirtti.



Türkiye'nin son 150 yıllık tarihi geçmişinde buna benzer çok planlar, tuzaklar ve işgal edilme girişimleri olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "19 Mayıs 1919'a baktığımızda her tarafından işgal edilmiş bir ülke. Yok edilmek istenen bir millet ama ona karşı güçlü bir şekilde 'ya istiklal ya ölüm' diyen bir anlayışla o lider, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bize genç bir cumhuriyet miras bırakılıyor. Bu genç cumhuriyete, bu mirasa hepimiz sahip çıkmak zorundayız, bunu geliştirmek, büyütmek, daha güçlü hale getirmek zorundayız. O, genç cumhuriyeti kurarken bir miras ve iki temel vasiyet bıraktı. Birincisi kuruluş döneminde o milli mücadele verdiği dönemde bir defa 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. İkinci vasiyeti ise 'bu büyük millete muasır medeniyet seviyesinin üzerine yakışır' dedi. Bu bir hedeftir." diye konuştu.



Bakan Müezzinoğlu, bu anlamda gerek kuruluş felsefesinden gerekse 15 Temmuz'daki şehit ve gaziler adına herkesin görev ve sorumluluğunun daha cesur, daha özgüvenli olma ve daha güçlü bir şekilde ülkeyi geleceğe taşımak olduğunu belirtti.



- İstihdam artışı



Müezzinoğlu, 2016'nın ikinci yarısından itibaren Türk sanayisini daha iyi yerlere taşımak, zorlukları biran önce aşıp arkada bırakmak adına özellikle Bakanlık olarak 2017 başında çalışma hayatında bir seferberlik yol haritası oluşturduklarını, 2017'de artı bir milyon istihdam hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle artı yaklaşık 500 bin istihdamı ekleyerek asgari 1,5 milyon olarak belirlendiğini anlattı.



Geçen hafta sonu İstanbul'daki toplantıda 1 Ocak-3 Mart'ta 264 bin 630 artı istihdam rakamını açıkladıklarını anımsatan Müezzinoğlu, bunun arzu ettikleri bir rakam olduğunu belirtti.



Müezzinoğlu, Adana'da da 7 Mart itibarıyla 8 bin 101 artı istihdam rakamına ulaşıldığını bildirdi.



Bu rakamların içinde kadın istihdamını da önemsediklerini vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, "264 bin 630 içinde kadın istihdam yüzde 32. Adana'da ne yazık ki arzu ettiğimiz noktada değil. Artı istihdamın 2 bin 146'sı kadın. Bu açığı da kapatmalıyız." diye konuştu.



Müezzinoğlu, istihdamı artırmak için oluşturdukları 500 bin kişilik iş başı eğitim programında kadın, engelli, eski mahkumlara dönük 100 bin kontenjan ayırdıklarını, bu kesimleri reel zeminde daha aktif, daha üretken hale getirmeleri gerektiğini aktardı.



-"Hedefimiz yüzde 9'un altına indirebilmek"



Bu yıl ocak-şubat ayında, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 50 istihdam artışına ulaştıklarını belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"İşsizlikle olan mücadeleyi yıl sonu mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına indireceğiz. Hedefimiz yüzde 9,5'li bir rakam ama ideal başarı hedefimiz yüzde 9'un altına indirebilmek. Bu tabii koşullar dünyayla rekabet, bölgenin durumu birçok faktör var. İnşallah önümüzde halk oylaması var. Sonraki süreç daha reel, daha istikrarlı ve hedeflere daha güçlü kilitlenmiş bir Türkiye. Gerek yönetim dinamikleri anlamında gerekse sanayicin, girişimcinin yatırımcının herkesin artık önüne, hedeflerine bakacağı, bu ülkeyi muasır medeniyet üzeri hedefe taşıma gayretini diğer tali olaylardan çok daha arınmış bir şekilde gündeme getirecek."



- "Bir puanlık kayıt dışılığın maliyeti 1,9 milyar"



Bakan Müezzinoğlu, düzenli ödeme yapanların primlerinin 5 puan indirilmesinin özellikle kayıt dışı istihdamın engellenmesinde önemli olduğunu dile getirdi.



Kayıt dışı istidamı 2002'deki yüzde 54'lerden yüzde 33'lere indirdiklerini ancak üçte bir oranında olan kayıt dışılığın çok büyük bir rakam olduğunu belirten Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bir puanlık kayıt dışılığın bu ülkeye maliyeti 1,9 milyar. Yani kabaca 2 milyar desek kayıt dışını da yüzde 30 kabul etsek bizim kayıt dışılık nedeniyle 60 milyar kaybımız var. Rekabette de sizin kaybınız var. O 60 milyar lira bir başkasının cebinde kalarak onun rekabet gücünü arttırırken sizlerin rekabet dinamiklerini azaltıyor, zayıflatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerin en önemlisi yol haritalarından biri de hep beraber kayıt içiliği, kayıt altına almayı daha güçlü hale getirmek ve kayıt altına alarak istihdamı yükününü azaltacak yol haritalarını inşallah birlikte şekillendirmek."



Müezzinoğlu, iş adamlarından bürokrasiyi bir karşı cephe olarak görmemelerin isteyerek, "Teftiş kuruldaki görevlilere, iş adamlarına rehberlik, danışmanlık, sonrasında uyarı yapacaklarını söyledim. Bu üç kademeden sonra hani şairin dediği gibi 'Nush ile uslanmayanın' diyerek ceza kısmına ancak o zaman.... Gerektiğinde uyarıyı hak ettiysen uyarıyı alın ama aldıktan sonra hala inat ve ısrar varsa tabii ki gerektiğinde devletin diğer insanımızın hak ve hukukunu koruyabilmek adına devletin gücü gerektiği zaman önemlidir." ifadelerini kullandı.



- Kıdem tazminatı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, işveren ile işçi arasındaki hukuku zedeleyen en önemli alanlardan birinin kıdem tazminatı olduğunu söyledi.



İşçinin hakkının, 10 -20 yıl sonra işverenin cebinde olmaması gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, 10-20 yıl sonrasının koşullarını kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını, işverenin bugün iyi durumda iken o dönemde kötü durumda olabileceğini anlattı.



Müezzinoğlu, kıdem tazminatının hakkaniyetli sürdürülebilir ve mutlaka güvenilir olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Tarafların yetkisinde ve cebinde olmamalı. Gücü yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. İnşallah 2017, belki de çalışma hayatının en önemli reformlarından birini de kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Bunu başardığımızda istiyoruz ki çalışan ile çalıştıran arasında hukuk, birbirine güvene dayalı olmalı. O beni, ben onu istismar ediyorum değil, herkes daha iyinin, daha güçlünün, başarının peşinde, sağ ve sol ayak nasıl sağlıklı gidiyorsa işçi, işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak. Güçlü, adil hakemlik yapabilmek. inşallah bu hakemliği de yapma gayreti içinde olacağız."