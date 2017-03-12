YGS'ye geç kalınca gözyaşlarını tutamadı

Adana'da, üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Kentte YGS saat 10.00'da başlarken, sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.



Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.



Okul kapısının önüne oturarak uzun süre ağlayan Kara'yı çevredeki veliler sakinleştirmeye çalıştı.



Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." dedi.



Kara, bir süre sonra okuldan ayrıldı.



