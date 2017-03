YGS yarın yapılacak

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), yarın yapılacak. Sınava, 2 milyon 265 bin 902 aday başvurdu.

Tek oturumda yapılacak sınav, saat 10.00'da başlayacak ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verilecek.



2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu sınav, 7 bin 646 binada, 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilecek.



YGS'ye katılacak adaylar, giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.



EN GEÇ SAAT 09.00'DA BİNA ÖNÜNDE HAZIR BULUNMALI



Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartları veya pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacak.



Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Sınavın yapıldığı her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete, ÖSYM tarafından verilecek. Adaylar, sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.



Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacağı sınavda öğrencilere, Türkçeden 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru sorulacak.



Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar, sınav binasında bekletilecek.



LYS BAŞVURULARI 4-17 NİSAN'DA



YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.



YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.



YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.