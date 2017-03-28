YGS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen YGS sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından, 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçları açıklandı.



ÖSYM, değerlendirme işlemleri tamamlanan YGS sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurdu.



Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.



LYS'YE BAŞVURULAR, 4-17 NİSAN'DA



Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilmişti.



YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.