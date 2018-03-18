"Yetkim olsa Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım"

Coşkun Sabah MESAM'da göreve geldikten sonra konuştu. İşte o şaşırtan açıklama:

MESAM’da sular bir türlü durulmadı. Yavuz Bingöl’ün kayyum olarak görev yapmayı reddetmesinin ardından sanatçı Coşkun Sabah MESAM’a başkan olarak atandı.

Tartışmalar daha da alevlendi. Coşkun Sabah göreve geldikten sonra Posta’ya konuştu. İşte o şaşırtan açıklama:

"Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.

"TWİTTER'I YASAKLARIM":

Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım. Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar.

"YÜZDE 1'i BİLE DEĞİL":

Bence bunlar Türkiye’nin yüzde 1’i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil."

Kaynak: AA