"Yetim Mehmet'ten Şehit Mehmet'e" belgeseli

Anda Kardeşe Vefa Derneğince hazırlanan "Yetim Mehmet'ten Şehit Mehmet'e" isimli belgeselin sunumu yapıldı.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, "Bu topraklarda devletin yaptığından daha fazlasını, devletten bağımsız olarak insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bizatihi kendilerinin yapmış olduklarına şahit oluyoruz. Bu ne kadar derin bir medeniyete sahip olduğumuzun da önemli bir gösterisidir." dedi.



Yavilioğlu, ATO Meclis Salonu'nda, Anda Kardeşe Vefa Derneğince hazırlanan "Yetim Mehmet'ten Şehit Mehmet'e" isimli belgeselin sunumu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.



Devletten bağımsız şekilde yetimleri bağrına basan dernek ve kuruluşların, faaliyetlerinin gönüllülük esasına dayandığı için çok kıymetli olduğunu ifade eden Yavilioğlu, bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



Yavilioğlu, toprakların da insanlar gibi kaderleri olduğunu belirterek, "Bu toprakların kaderi de mazlumunu, fakirini kucaklamaktır. Biz bir medeniyet anlayışı içerisinde şuna inanıyoruz; fakirin, fukaranın, mazlumun dini, mezhebi ve meşrebi sorulmaz. Mazlum bizatihi mazlumdur, fakir bizatihi fakirdir, yetim de bizatihi yetimdir. Bize düşen yetim bir peygamberin ümmeti olarak, onların ellerinden tutmaktır." diye konuştu.



Yavilioğlu, "Bu topraklarda devletin yaptığından daha fazlasını, devletten bağımsız olarak insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bizatihi kendilerinin yapmış olduklarına şahit oluyoruz. Bu ne kadar derin bir medeniyete sahip olduğumuzun da önemli bir gösterisidir. Sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı bu çalışmalar, devletin yaptığı hizmetlerden daha değerli ve kıymetlidir. Çünkü bunlar gönüllüdür ve insanlarımızın bir araya gelmesinin en önemli değerini oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.



ATO Başkanı Gürsel Baran da Anda Kardeşe Vefa Derneğince Cerablus'a, El-Bab'a, Azez'e, Türkmendağı'ndaki kamplara yardım malzemeleri gönderildiğini, bu yardımların mazlumlara umut olduğunu ifade etti.



Derneğin ayrıca Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarının eğitim alabilmeleri, Türkçe öğrenebilmeleri ve savaşın etkilerinden uzaklaşmaları için rehabilitasyon programları uyguladığını bildirdi.



Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun ise kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



Yetim çocukların sunumlarının ardından "Yetim Mehmet'ten Şehit Mehmet"e belgeseli gösterildi.



"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Yetim Çığlığı Eğitim Merkezi Müdürü Lazkiyeli Hacer Karabacak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anda Kardeşe Vefa Derneğinin Türkmendağı şehitleri yetimlerine hizmet veren Hatay Yayladağı Yetim Çığlığı Merkezi'ndeki Suriyeli 50 çocukla birlikte "Yetim Mehmet'ten Şehit Mehmet"e diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve yolcuğun belgesel haline getirildiğini aktardı.



Türkiye'ye duyduğu sevgi ve minnet duygularını dile getiren Karabacak, şunları kaydetti:



"Biz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz çünkü Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'nin halkına ve devlet başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bazı Arap ülkeleri bizleri misafir etmediler, lakin sizler bize her türlü yardımı esirgemeden ve kapılarınızı açtınız. Bizler sizlerden çok memnunuz. Şu anda bazı çocuklar konteynerlerde yaşıyorlar. Bazı çocuklar da anneleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Biz alıştık ve böyle devam edeceğiz. Allah izin verirse ve Suriye'deki savaş bitecek ve Suriye'ye döneceğiz inşallah."



Karabacak, yetim çocuklarla Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini, Çanakkale şehitliğini, Anıtkabir'i, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, böylece hem yetimlere tarih şuuru kazandırmaya hem de biraz olsun yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını söyledi.





