"Yetim" filmi iki farklı coğrafyayı bir kalpte birleştirdi

Bosnalı yönetmen Aida Begic'in Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen çocuklar "İsa", "Ahmed" ve "Mutez"in hikayesini konu alan son filmi "Yetim"in Şanlıurfa'daki çekimleri bu hafta tamamlanıyor.

Bosnalı yönetmen Aida Begic, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen "İsa", "Ahmed" ve "Mutez"in hikayesini konu alan son filmi "Yetim"in Şanlıurfa'daki çekimlerinin bu hafta tamamlanacağını belirterek, "Bu film, iki farklı coğrafyayı bir kalpte birleştirdi." dedi.



Yönetmen Begic, yaklaşık 1,5 yıldır hazırlık yaptığı yeni filmi "Yetim" için Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki mülteci kamplarını gezdi ve oralarda yeni insanlarla tanıştı. Mültecilerin hikayelerini dinleyen ve onların yaşadığı zorlukları anlamaya çalışan Begic, film çekimleri için bu süreç içerisinde 250'den fazla çocukla oyunculuk, kamera, drama gibi konularda atölye çalışmaları yaptı ve neredeyse tüm çocuk oyuncular bu atölyelerden seçildi.



Yazıp yönettiği filmin çekimlerini Şanlıurfa'da sürdüren Begic yaptığı açıklamada, çekimlerinde altıncı ve son haftaya girdikleri filmin savaş çocuklarını ve yetimleri konu aldığını ifade ederek, daha önce benzeri konularda 2 film daha yaptığını söyledi.



Begic, komedi filmi yapmayı çok istediğine dikkati çekerek, "Yetim"in, yer yer komedi unsurları barındırdığını ve eğlenceli taraflarıyla seyirciye nefes aldıracak bir film olduğunu dile getirdi.



Türkiye'de çok iyi ağırlandığını ve çekimler sırasında hiç sıkıntı yaşamadığını aktaran Begic, "Yetim" filmiyle, savaşların çocuklarda oluşturduğu etkiyi Suriye'deki savaş üzerinden anlatacaklarını vurguladı.

"UMUDUN YAŞATILMASI GEREKİYOR"



Begic, Balkanlar'da yaklaşık 25 yıl önce yaşanan savaşa şahitlik ettiğini belirterek, "Benim de çocuklarım var. Bazı duyguları çok iyi anlayabiliyorum. Biz burada Suriyeli mülteciler konusunda bir film yapıyoruz. Bu trajediyi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Burada önemli olan, farklı ülkelerden mülteci durumuna gelmiş çocuklar. Bunun hakkında bir film yapmak en güzeliydi. Onların seslerini duyurmak istedik." diye konuştu.



Balkanlar ve Orta Doğu'nun benzer acılar yaşadığına dikkati çeken Begic, şöyle devam etti:



"Burada, Türkiye ve Bosna'dan bir araya geldik ama hiçbir dil sorunu yaşadığımı düşünmüyorum. Ekibimizde, Suriyeliler, Türkler ve Bosnalılar başta olmak üzere 13 farklı ülkeden insan var ama sadece kalpler konuştu. Bu film, iki farklı coğrafyayı bir kalpte birleştirdi. Esasında bu Türkiye'yi farklı, özel ve tek kılan bir durum. Çünkü sadece burada, bu ruhu hissedebiliyorsunuz. Farklı insanlar, farklı kültürler, farklı acılar ama hiçbir yerde bir bariyer ya da arada bir engel yok."



Aida Begic, sinemayı kullanarak birçok duyguyu insanlara aktarabileceğinin altını çizerek, "Filmlerimde muhabbet ve aşk gibi konuları işlenmekle birlikte, aslında umudu ve insanın içindeki güzelliğin ortaya çıkmasını merkeze alıyorum. Umudun yaşatılması gerekiyor. Dünyada, bizim görebildiğimizden daha fazla güzellik var. Ben filmlerimde işte bu güzellikleri ortaya çıkarmak istiyorum. Farklı konseptlerde, farklı konularda güzelliklerin bir şekilde umutla sonlanmasını ve anlam kazanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Filmin başrol oyuncularından, 15 yaşındaki Suriyeli İsa Demlahi de babasını savaşta kaybetmelerinden 2 gün sonra Türkiye'ye geldiğini ve 3 yıldır, 30 kişinin bir arada olduğu, Gaziantep'teki bir evde yaşadığını kaydetti.

"BEN KAZANIRSAM, SURİYELİLERE DE KAZANDIRACAĞIM"



Demlahi, "Yetim" filminde rol almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Film, Suriye'yi anlattığı için çok hoşuma gitti. Suriye'yi anlatan bütün yapımlarda seve seve görev alırım. Ülkemde sinema okuluna gidiyordum. Burada da sinema okulunda okumayı ve iyi bir oyuncu olmayı istiyorum. İnanıyorum ki buradan bir yıldız çıkacak ve umarım o yıldız ben olacağım." ifadelerine yer verdi.



İleride zengin olursa bütün fakir Suriyelilere yardım edeceğine vurgu yapan Demlahi, şunları söyledi:



"Savaştan önce rahatımız yerindeydi. Emlakçılık yapan babam ve annemle huzur içinde yaşıyorduk. Savaşın ardından, babamın ölümüyle bütün dünyamız yıkıldı. Savaşta veya sınırda ölen çok Suriyeli oldu ve bu durum bizi çok üzdü. İleride yapacağım filmlerle bu acıları anlatmak istiyorum. Eğer ben kazanırsam, Suriyelilere de kazandıracağım."



Bosna Hersek'li yapım şirketi "Film House Sarajevo"nun hayata geçirdiği "Yetim", savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen, nefret ve yıkımla başlayan yolculukları anlam, aşk ve dostluğa uzanan Suriyeli yetim çocuklar "İsa", "Ahmed", "Mutez"in acı, arayış ve teselli dolu hikayesini anlatıyor.



Aida Begic'in gerçek kişi ve olaylardan esinlenerek yazdığı filmin setinde Türkçe, Boşnakça, Arapça ve İngilizce konuşulurken, Fransa, Ürdün, Türkiye ve Filistin'den Arap oyuncular, amatör çocuklarla kameranın karşısında buluştu.



Çekim ekibinde 13 ülkeden çalışanın bulunduğu "Yetim"de, Ahmed Hasrum, Mutez İbrahimpaşa, Tuka Nağğal'ın yanı sıra Carole Abboud, Firas Taybeh, Nisreen Faour, Darina Al Joundi, Siham Haddad, Mehmet Usta, Yıldız Kültür, Feyyaz Duman, Beyazıt Gülercan ve Ferda Işıl da rol alıyor.